亞洲15國今簽署RCEP　澳洲籲華尊重協定精神

東盟峰會以視像會議的形式舉行。（中新社圖片）

中、日、韓、澳洲、新西蘭與東盟十國，15國周日(15日)將簽定《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，組成全球最大規模模的自貿區，涵蓋全球半數人口。惟印度自去年退出談判，原本16國變成15國。日本方面認為，沒有印度的RCEP，其實與日、中、韓三國的自貿協定經濟效益差不多。

第四次《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)領導人會議於越南河內國際會議中心召開，15個成員國預料會後舉行協定簽署儀式。澳洲貿易部長伯明翰(Simon Birmingham)周日表示，希望這項協定有助於改善澳洲與中國的緊張關係，敦促中國應履行協定的細節，另應「真誠履行協定精神」。

惟印度去年因為擔心國內市場被進口品佔據和貿易赤字膨脹，退出談判。日本方面曾表示，會持續與印度接觸，遂特地為印度保留空間，待其日後回心轉意，可隨時加入。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，札根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020