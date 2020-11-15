世界糧食計劃署警告：明年恐面臨嚴重饑荒

外國傳媒報道，世界糧食計劃署署長David Beasley警告，如果沒有數十億美元的注資，明年將爆發大規模的饑荒。

他指出，各地新聞都在關注美國總統大選和疫情，令「全球各地所面臨的悲劇」乏人關心。他回憶曾在4月向聯合國安全理事會提出警示，世界面臨冠狀病毒大爆發之際，也正處於「饑荒大爆發的邊緣」，「我們能在2020年避免這個情況，是因全球領導人以經費、刺激方案、債務延期妥善因應。」現在疫情再次升溫，經濟持續惡化，尤其是在中低收入國家，也會有另一波封鎖和關閉。

就此，他表示，2020年能取得資金，2021年就沒辦法了，當權者要意識到「我們面臨的悲劇，危機將在接下來的12至18個月之內變得異常嚴重。」世界糧食計劃署明年將需要150億美元，其中50億美元用來避免饑荒，另外100億美元用來支持他們的全球性計劃，包括幫助營養不良的兒童和支援學校午餐的供應，那通常是年輕學童一天中唯一的一餐。

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