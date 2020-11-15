全球經貿戰：澳洲重返東南亞　分析指是與中國抗衡

外國傳媒報道，澳洲政府撥款5.5億澳元(約30億港元)投入東南亞，援助各國從疫情中復甦，並推動多個經濟發展和安全防衞計劃。有澳洲媒體表示，此舉目的在抗衡中國。

澳洲總理Scott Morrison周六(14日)在東南亞國家協會──澳洲峰會上宣布，澳洲政府將推動一系列重返東南亞的援助計劃，一改自2014年以來持續削減援助東南亞經費的做法。

報道提到，澳洲政府援助東南亞政策出現重大轉變，是為因應中國在東南亞急速擴大影響力，這已引起澳洲焦慮。有關計劃明顯是針對一些近年與中國關係密切的東南亞國家。

澳洲推出援助東南亞的計劃中，高達2.32億澳元將投入湄公河流域的柬埔寨、寮國和緬甸的計劃，主要是推動當地第5代行動通訊(5G)網絡等科技建設、提供獎學金，以及在緬甸首都設立一個新的澳洲聯絡辦公室。

另外，澳洲將投入1億澳元在東南亞各國推動多個安全防衞計劃。這將用於軍事訓練、海事安全、對抗傳染疾病及英語訓練等。澳洲也將向東協各國派遣更多防衞顧問。澳洲政府也承諾，將斥資7,000萬澳元投入東南亞各國的基礎建設工程、4,600萬澳元援助東協各國落實自由貿易協定、6,500萬澳元用於海洋資源持續發展、2,400萬澳元投入「全球對抗愛滋、結核病及瘧疾基金」。

Morrison說：「我們(澳洲)明白，你們(東協)的繁榮就是我們的繁榮；這對我們很重要，我們致力推動。」

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