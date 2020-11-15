全球經貿戰：歐盟拒中國擴張　以歐洲利益為代價

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)近日發布評論文章指，歐盟對中國經濟發展以及由此給國民帶來的利益沒有異議，「但不能允許中國的國際擴張以我們的利益和價值為代價」。

博雷利上周五(13日)以「歐洲戰略自滿不是一種選擇」為題撰文稱，現在比以往任何時候都更清楚的是，歐盟必須將廣義的安全掌握在自己手中；而宣布當選美國總統的拜登，則讓歐洲對跨大西洋關係重回正軌充滿希望。他強調，戰略自主權不但是國防和安全問題範疇，包括處理稀有金屬、社交媒體和其他數碼平台，以及5G等技術問題。

在對華問題上，博雷利表示，愈來愈意識到與中國日益不平衡的經濟關係所帶來的脆弱，將對等原則作為達成中歐投資協定談判的核心目標。他強調，歐盟制定雙重方針，與中國在氣候行動方面是重要的合作夥伴，但同時在經濟上是競爭者和系統性的對手。

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