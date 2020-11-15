新冠肺炎：丹麥養貂場爆疫　全球最大皮草商恐3年內結業

丹麥養貂場爆發新冠肺炎疫情，政府下令撲殺上千萬隻水貂。哥本哈根皮草(Kopenhagen Fur)表示，未來2到3年內將逐步縮小規模，並結束業務。

外媒報道，佔丹麥近半數貂皮銷售的合作社哥本哈根皮草，其首席執行官Jesper Lauge表示，養貂場發生貂群和員工感染新冠疫情，令丹麥貂皮產業陷入極端且不尋常的艱難處境。

該公司僱用約300名員工，負責銷售加入合作社的養貂場產品。業界統計，丹麥境內目前共有1,139家養貂場，員工合計約6,000人。雖然目前不清楚丹麥究竟有多少家養貂場將關閉，但前景不樂觀。

丹麥為全球最大貂皮出口國，佔整體貂皮產量的40%。哥本哈根皮草販售的貂皮大多銷售至中國和香港，其合作社為全球最大皮草拍賣商。

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