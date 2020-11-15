人口危機！日本年輕單身者增加　男士佔比高達...

日本年輕單身男女比率持續增加，外媒引述一研究分析顯示，1992年至2015年間，18歲到39歲單身男性比率增加到50.8%，同年齡層單身女性比率升上40.7%。

報道指，東京大學大學院醫學系研究科研究團隊依據日本政府公布的「出生動向基本調查」及國勢調查等作為基礎，針對1992年到2015年間進行分析，觀察18歲到39歲男女對結婚或交往看法發生的變化。

結果顯示，不婚或不跟異性交往的單身男女比率年年增加，以1992年跟2015年進行比較，單身男性從40.3%增加到50.8%，增長逾10個百分點；單身女性從27.4%增加到40.7%，增長逾13個百分點，增長速度高於男性。

從2015年數據來看，18歲到39歲間的單身男女中，不期待跟異性交往的比率分別是男性25.1%、女性21.4%。另方面，收入不高或非正規雇用者，不期待跟異性交往的傾向更強。

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