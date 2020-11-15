【旅業蕭條】報告：日本外國旅客消費料減4萬億日圓

新冠疫情重創各國旅遊及觀光業，日本理索納控股旗下的智庫「理索納綜合研究所」統計報告顯示，2020年日本全國的外國旅客消費額預計減少4萬億日圓，其中關西地區「2府4縣」佔三成，約減少1.2萬億日圓。

外媒引述該報告，關西地區中，外國旅客消費額下滑最多的是大阪府和京都府，各減少5,933億日圓和3,884億日圓，至於奈良則減1,263億日圓、兵庫少808億日圓。以產業類別來看，包括特產在內的商品銷售業、住宿及餐飲影響較大。

理索納綜合研究所首席研究員荒木秀之稱，原本預計夏季後疫情平息，旅客訪日需求恢復，可是目前疫情仍持續，且預期無法立即大幅改善，旅客訪日需求在明年後也不樂觀。

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