人口危機！中國社會面臨「未富先老」　5年後長者逾2.1億

全球許多國家面臨人口老化難題，中國亦面臨「未富先老」的窘境。官方預計，今年中國社保基金將首次出現5,000億元人民幣缺口，而5年後長者數目將超過2.1億人，這個「未富先老」的狀況恐對社會造成壓力。

內地媒體報道，中國官方統計顯示，去年中國65歲以上年長者1.76億人，到「十四五」規劃結束的2025年將超過2.1億人，佔總人口15%。據中國財政部報告，今年上半年中國社會保險基金收入3.48萬億元人民幣，下滑15.3%，支出3.6萬億元，上升6.5%，收支缺口達到1,200億人民幣；報告預測，今年社保基金將首次出現5,000億人民幣缺口。而權貴又佔用過多資源，將使社保入不敷出問題更加惡化。

美國南卡大學艾肯商學院講習教授謝田解釋，中國富足水平未達到發達國家程度，但人口高齡化程度卻後來居上，原因在於中國的經濟結構存在問題。他指出，造成中國人口快速高齡化的其中一個原因是1970年代以來的一胎化政策，儘管2015年開放「2胎」，但生活成本升高，年輕夫妻不願多生育，造成人口結構畸形發展。再者，中國經濟近年下滑，新冠疫情爆發導致中小企業或減產或關閉，本應繳納的「五險一金」 (養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險、住房公積金)也銳減，導致社保基金缺口持續擴大。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，札根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020