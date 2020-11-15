特朗普最後瘋狂！10月驚奇後會是11月4大危機齊爆？

在10月驚奇後，由於美國總統特朗普仍未肯認輸，致使美國恐在11月繼續面臨政治、疫情、經濟、外交4方面困境！

所謂「10月驚奇(October Surprise)」是美國政治術語，因每個閏年11月第1個周一過後的周二是選舉日，朝野常會有爆炸性新聞，觸發金融市場動盪。

更不堪的是，特朗普將炮製「11月危機」，上周就簽下禁止美國人投資31家被認定與中國軍方有關企業的行政命令，生效日是下個法定任期(2021年1月20日)生效日前9天(1月11日)。再者，他炒掉國防部長，而司法部長破例允許各州檢察機關在各州政府宣布初步結果前就調查是否有選舉舞弊，皆令人驚駭。

另外，美國11月疫情已超過今年春季高峰，自11月9日後，每天都在更新單日確診紀錄，CDC(疾病管制與預防中心)料到了12月，因新冠病毒死亡人數將達26萬至28.2萬，累計1,200萬例確診也存在可能。

由於經濟危機與政治及疫情相關，雖然11月12日公布的新申領失業救濟金人數較上次公布下降約4萬人，似乎顯示美國經濟好轉，但已有不少投資銀行警告基本因素並不如新申領、續領失業救濟金人數那麼樂觀，而疫情嚴峻已迫使各州考慮重啟封鎖措施，或規勸民眾放棄感恩節計劃，可能進一步減少消費。

外交上的危機也主要在經濟層面，美國與歐盟關係在特朗普任內迅速惡化，特別是民航巨頭波音、空中巴士分別受美國、歐盟補貼爭議，WTO(世界貿易組織)去年裁定美國可向歐盟75億美元額度產品徵稅，今年10月批准歐盟對美國40億美元額度產品徵稅，德國原有意提議暫緩開徵展現善意，但美國大選的不確定性使其他歐盟成員仍決定如期開徵。

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