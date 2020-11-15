新冠肺炎：東南亞網絡經濟總值今年勢衝破7800億

新冠疫情帶動「宅經濟」熱潮，產業報告顯示，東南亞網絡經濟總值今年將衝破1,000億美元(約7,800億港元)，到2025年網上消費料將躍升至超過3,000億美元(約2.34萬億港元)。

外媒引述淡馬錫控股等的報告指出，由於民眾居家避疫，刺激網上消費大增，包括電商、旅遊、媒體、叫車和食品外送等4大類別的東南亞網路經濟，今年總交易額將增長50億美元，達到1,050億美元。

報告涵蓋的6個東南亞國家，包括泰國、印尼、馬來西亞、越南、新加坡和菲律賓，今年來累計新增4,000萬名網購消費者，推升網購用戶總數達4億人。報告顯示，這代表了該區七成人口都屬於網購族。

此外，報告顯示東南亞電商今年交易總值料按年增63%，達620億美元，成為今年最大的「垂直行業」。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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