內地金融首見！包商銀行65億人幣債務全額減值

外地媒體報道，包商銀行去年遭人民銀行及中銀保監聯合接管，為中國金融史上重大事件。包商銀行上周五(13日)公布，因發生「無法生存觸發事件」，將於當日對已發行的65億元人民幣「2015包行二級債」本金全額減值、累積應付利息5.86億元人民幣將不再支付。該65億元人民幣債務全額減值創了內地史上首例。

所謂債務減值，是指債務在規定期限內無法償還，並且確定無能力償還時，將債務作為不良債務進行核銷，簡稱為「撇帳」。

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