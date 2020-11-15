中國經濟：內企屢爆債務違約 嚇跑外國投資者？
2020年11月15日 14:17
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（Getty Images圖片）
近期內地爆發出多宗矚目的債務違約個案，銀行家與分析師警告，可能會令原先看好中國債市的外國投資者暫停腳步，並且傷及債券發售前景。因為債市的拋售顯示，市場再度擔憂政府的支撐恐將不符合預期。
分析師表示，交易員大賣內地的債券之餘，亦沒放過對這些企業曝險的銀行，令中國債市降溫。新加坡銀行稱，以上表現展現了市場對政府支援的信心薄弱，該行亦尚在評量現在還有多少支持，並且監看政府會支持哪一類公司。
此外，經濟反彈比預想慢也不均衡，內地債券如高負債、現金流不穩等風險，現在無法再視而不見。穆迪認為，塵埃落定後這類缺點再現，因此看到愈來愈多違約案例。新加坡星展銀行認為，絕對需要關注信用出現的壓力，目前雖然還不至於令市場凍結，但發債者會先休息一陣子。
高盛則提醒，最近這些違約個案較重大，而且跟去年相比包含了更多國營事業。該行表示，必須密切留意在清理信用期間，不要踩雷，但強調內地高收益債仍是該行偏好的投資類別，關鍵是必須管理好個別風險。
投資者今年積極投入內地主權債及公司債，部分投資研究報告更表示特別看好內地市場，主要理由是與歐美類似評級的公司債相比，內地企業收益更佳。而且內地在全球中率先於新冠肺炎疫情中復甦。
不過，中國河南省的大型國有煤企永城煤電控股集團近日無徵兆突現債券違約，導致監管機關發動調查。此前，紫光集團因負債警報暫停債券交易，以及上個月華晨中國(01114)母公司華晨汽車被爆債務違約等。
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