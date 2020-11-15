中國經濟：內企屢爆債務違約　嚇跑外國投資者？

近期內地爆發出多宗矚目的債務違約個案，銀行家與分析師警告，可能會令原先看好中國債市的外國投資者暫停腳步，並且傷及債券發售前景。因為債市的拋售顯示，市場再度擔憂政府的支撐恐將不符合預期。

分析師表示，交易員大賣內地的債券之餘，亦沒放過對這些企業曝險的銀行，令中國債市降溫。新加坡銀行稱，以上表現展現了市場對政府支援的信心薄弱，該行亦尚在評量現在還有多少支持，並且監看政府會支持哪一類公司。

此外，經濟反彈比預想慢也不均衡，內地債券如高負債、現金流不穩等風險，現在無法再視而不見。穆迪認為，塵埃落定後這類缺點再現，因此看到愈來愈多違約案例。新加坡星展銀行認為，絕對需要關注信用出現的壓力，目前雖然還不至於令市場凍結，但發債者會先休息一陣子。

高盛則提醒，最近這些違約個案較重大，而且跟去年相比包含了更多國營事業。該行表示，必須密切留意在清理信用期間，不要踩雷，但強調內地高收益債仍是該行偏好的投資類別，關鍵是必須管理好個別風險。

投資者今年積極投入內地主權債及公司債，部分投資研究報告更表示特別看好內地市場，主要理由是與歐美類似評級的公司債相比，內地企業收益更佳。而且內地在全球中率先於新冠肺炎疫情中復甦。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，札根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020