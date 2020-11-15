三星在南韓智能手機市佔首超70%　第4季料回落

外媒引述市場調查機構Strategy Analytics數據，三星電子在南韓智能手機市場的市佔率首度超過70%，反之，競爭對手LG電子及蘋果公司(Apple Inc.)市佔率大幅下滑。

據報道，三星的新產品包括Galaxy Note 20、Galaxy Z Fold 2、Galaxy Z Flip可摺疊手機，幫助三星提振了9月的南韓國內銷售。今年第3季，三星電子生產340萬部智能手機，佔南韓市佔率72.3%。至於LG電子及蘋果公司，第3季在南韓智能手機市場市佔率分別下滑至10%以下。

不過，三星第4季在南韓智能手機市場的市佔率預料將略有下降，因為蘋果公司10月30日起在南韓推出的iPhone 12需求強勁。

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