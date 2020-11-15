「鱷王」達利奧：全球市場正處非常特別時刻

外媒報道，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、人稱「鱷王」的達利奧表示，全球市場正處於「非常特別的時刻」，中國正在崛起，而美國的相對實力正面臨挑戰。

達利奧指出，中國的發展使其在吸引全球資本方面更具競爭力。他解釋，同時存在的是中國資本市場快速增長，並在對海外投資者開放，資產相對具有吸引力，且海外投資者的資產組合中中國資產原本權重偏低。當美國和美元的基本面變得更具挑戰性時，中國就成為了一個相對有競爭力的資本轉移之地。

他另稱，在研究過往500年經濟歷史的過程中發現，所有世界領先的經濟體都有世界儲備貨幣及世界金融中心地位，而中國在世界生產總值(GDP)中的佔比愈來愈高，但在儲備貨幣上，美元仍明顯佔優，相信未來人民幣作為儲備貨幣的重要性會不斷提高。

達利奧一直以來都看好中國市場，上述言論再次強化其表態。本月初，他接受訪問時透露，從長期的多元化角度和短期的戰術角度，均需要將其投資組合的很大一部分用於中國資產。

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