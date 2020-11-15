10月五大零售區舖位空置率微升　中環區達兩成

踏入第4季，市場期望聖誕及新年長假期可帶旺零售市道，而且現時核心區舖租大跌，商戶開業意欲上升，舖位空置率升勢漸收窄。中原(工商舖)商舖預測，今年年底前空置情況會漸見改善，吉舖將逐漸被消化。

該行商舖部董事黃偉基表示，據該行資料，10月份五大核心區包括中環、灣仔、銅鑼灣、尖沙咀及旺角，商舖空置率按月錄輕微升幅，幅度由約0.02至0.16個百分點。當中最大升幅為中環區，同時空置率最高，按月增約0.16個百分點至約20.61%；另一港島核心消費區銅鑼灣空置率約11.74%，相比9月升約0.08個百分點。九龍區方面，尖沙咀商舖空置率緊追中環，按月升約0.13個百分點，報約16.99%。

他續稱，雖然各區空置率仍見遞增，不過幅度相對輕微，相信由於舖位租金已大幅下調，商戶租舖意欲上升，而且第4季一向為舖位租賃旺季，料有不少租客趁核心區舖租相宜，進駐提升品牌知名度之餘，亦準備迎接聖誕新年檔期，令核心區空置率升勢趨平穩。

事實上，最近租務市場氣氛不俗，該行資料顯示，10月錄得約439宗商舖租賃個案，與9月數字相若，更有租客大手承租旺區巨舖，包括運動鞋品牌落實租用旺角家樂坊地下約2萬方呎樓面，市傳月租約200萬元，預計會成為今年最大額舖位租務成交。

黃氏分析，第4季因有多個長假檔期，一向為舖位租賃旺季，現時核心區不少優質地段的商舖租金都回落至吸引水平，刺激不少商戶落戶一線地段，為未來市況好轉而作好準備。同時，最近兩個月舖位租務交投量均超過400宗，有轉活迹象，對吸納空置樓面有正面幫助，預料未來數月核心區商舖空置率會漸趨平穩，更有望輕微回落。

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