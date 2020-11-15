致富智庫：數碼產品如何賺錢？小提琴家分享十個貼士
2020年11月15日 17:00
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新冠肺炎疫情打亂了整個音樂產業的同時，亦推進了網上服務的發展，不過，如果這些服務無法為音樂家們帶來實質收益，亦只是徒勞且費時。美國猶他州小提琴家Jesse Massey最近分享了他認為10個很重要的步驟，讓大家能真的在網上服務中賺到收入。
●1、找到核心消費者
要準確地描繪出潛在使用者的面貌，這樣才能製作出相對應的內容，並且引起共鳴。
●2、製作可出售產品
創作出能夠解決使用者需求的產品，可以採用付費，或是拿來進行行銷活動。
●3、創立資訊型網站
利用資訊型的網站來引導使用者進入消費模式。
●4、壯大社群內粉絲
提供有特色及個性但精簡的內容，吸引「粉絲」加入，尋求互動。
●5、收集使用者資訊
透過社群互動及行銷手法，找到直接能與使用者溝通的管道，毋須借助第三方服務。
●6、聆聽使用者聲音
了解他們的需求，才能夠製作出更能吸引他們的產品。
●7、了解文案重要性
好的文案能夠激起使用者的好奇心，更容易被引導消費。
●8、善用付費的廣告
學習如何在數碼平台上投放廣告，尋找更多潛在消費者。
●9、串聯類似內容人士
可利用互惠的方式，共同擴大使用者的基數。
●10、能更進階消費產品
可以開設私人課程，或提供專屬的音樂會演出，讓使用者來做選擇並消費。
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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
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