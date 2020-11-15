內企堪憂！紫光國微控股股東押股予北京銀行

紫光國微周日(15日)在深交所公告稱，控股股東西藏紫光春華投資有限公司，將所持16.14%公司股份進行了質押。本次質押質權人為北京銀行，是紫光春華為紫光集團今年初在北京銀行獲得的100億元人民幣授信提供擔保。本次質押97,917,500股，佔紫光春華所持股份的49.81%。

紫光春華與北京銀行於10月14日簽署了《最高額質押合同》。公司稱，紫光春華本次質押的股份不存在負擔重大資產重組等業績補償義務，也不存在平倉風險，其質押行為不會導致公司實際控制權變更，對公司的財務狀況和經營成果不會產生影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

北京銀行考慮為紫光集團提供融資支持，以應對債務到期。紫光集團近期一直受到債務問題困擾，已惹起市場廣泛關注。

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