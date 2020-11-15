全球經貿戰：世界6G大聯盟周一開會　不包括華為中興

外國傳媒報道，美國電訊標準組織(ATIS)上月宣布成立Next G Alliance(下一個G聯盟)，預計周一(16日)舉行首次會議，參與成員將確定聯盟的整體方向及戰略。

Next G Alliance創始成員包括Facebook、interdigital、愛立信、諾基亞、微軟、諾基亞、高通及三星等，主要目標是確保北美成為6G的領導者。ATIS上周四(12日)又宣布增加了11個創始成員，包括蘋果公司(Apple Inc.)、Charter、思科(Cisco)、Google、惠普(HP)及英特爾(Intel)等。

ATIS在最新聲明中表示，Next G Alliance主要是為北美未來行動技術創新的市場奠定基礎，並在5G進化和6G發展中建立北美地區的領導地位。Next G Alliance主要工作有包括研發、製造、標準化及市場準備的整個生命周期，並預計於周一舉行首次會議，參與成員將確定小組的整體方向及戰略。

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