金融新亮點！深交所探索實現大灣區債券市場互通

根據深圳證券交易所總經理工作報告，深交所將建設粵港澳大灣區債券平台，探索實現灣區債券市場互通，推進技術基礎設施跨境合作，努力為全球市場參與者提供綜合性服務。

報告又提到，該所將會制定實施新時期發展規劃，圍繞「十四五」發展規劃和全面加強資本市場改革各項部署，支持科技創新、以創新引領發展，有利吸引中長期資金的多元化產品體系等方面入手，研究制定符合深交所定位、特點的「優質創新資本中心和世界一流交易所」建設方案。

另外，將全力推動落實重點改革任務，鞏固創業板改革成果，全力保障創業板註冊制平穩運行，做好全市場註冊制準備工作，支持更多優質企業上市。同時會推動基礎設施領域公募REITs試點工作。研究完善信息披露、公司治理等相關規則，建立與國際接軌的市場規則體系。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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