【悲情樓市】大角咀埃華街地舖4年貶值358萬

市場再錄舖位蝕價出貨個案。資料顯示，大角咀埃華街1號A舖，以1,341.7萬港元登記易手，買家為市區重建局。據了解，該舖實用面積約323方呎，現由銀行租用擺設櫃員機，原業主於2016年8月以約1,700萬買入，現帳面虧損約358.3萬或約21%。

事實上，該舖再上一手業主，也是大幅蝕讓，其於2012年以2,228萬元買入。舖位坐落於市建局的橡樹街/埃華街發展範圍內，整個項目佔地約8,826方呎，將重建共約64,424方呎商住樓面。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，札根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020