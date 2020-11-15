另類指標！日企業績轉佳　印證中國經濟真復甦

中國經濟數據或許被視為未能完全反映實況，惟日本大藍籌近日已紛紛因應中國經濟率先走出疫情幽谷而上調全年業績指引，中國市場「單天保至尊」的狀況於反映企業投資信心的資本設備公司、反映內需的消費品公司均可見到，難怪日本首富、UNIQLO老闆柳井正直言，中美角力下日本不應「歸隊」！

縱使新冠肺炎疫情重挫企業投資，但工業機械人巨頭發那科(FANUC)早前將截至明年3月底止今年純利指引調高1.08倍，即全年純利跌幅預測由52.97%修正至2.14%。截至9月底止一季，收入貢獻最大的機械人分部錄得中國收入按季跳升近70%至199億日圓(約14億港元)，比中美貿易戰爆發前更高，而新增訂單情況大致上是「中國維持強勢」(連升4季)，比其他地區好。

這家位於富士山下的隱世巨企與JR東海(經營大阪至東京新幹線)、本田汽車和豐田汽車等，並列東證指數Core30成分股，屬日本最具份量的藍籌之一。

與此同時，建築機械大廠小松製作所上季只有中國市場的銷售額有增長，並預計全年日本和歐美收入倒退之際，中國仍有增長，而且增幅是各市場中最勁。業務相近的日立建機亦開發切合中國工地所需的產品，務求在中國救市激活公共事業投資的浪潮中分一杯羹。

離開資本設備行業，港人熟悉的化妝名牌資生堂(Shiseido)亦公布，今年第二及第三季只有中國市場收入有增長，預期中國美容用品市場今年下半年就能回復至疫前水平，營業額相當部分來自訪日旅客的日本則要多等一年，歐美更起碼要等到2022年下半年。摩根大通預期，高端產品佔比正與日俱增的中國，3年後就能取代日本成為資生堂最大收入來源。

另一Core30股份村田製作所(Murata)亦將本財政年度的純利指引由倒退18%上修至增長3%，主要是中國的需求復甦超出預期，其會長村田恆夫直言「中國復甦得非常快」。iPhone的WiFi模組及射頻組件都是由這家京都公司生產。

有資深對沖基金經理指出，日企業績和指引是驗證內地經濟形勢的有用指標；又認為投資者在當前波動市況下，應持有互聯網、電動車、科技供應鏈本土化及工業自動化等「食正」內地發展大勢的企業，基金為了不跑輸基準指數或同業也會這樣做。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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