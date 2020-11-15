中核國際旗下合併　拓清潔能源項目

根據合併，中核租賃將會吸收和合併中核建租賃，中核建租賃的資產、負債、業務、僱員、合同和所有其他權利和義務由中核租賃承接和承擔；中核租賃向中核建租賃股東配發12.47億元人民幣(下同)新註冊資本，佔中核租賃註冊資本約38.41%。

代價乃參考中核租賃股權評估值釐定約20.53億元，及中核建租賃約12.81億元。

合併完成後(預計今年12月31日前完成)，中核租賃將會繼續作為實體存在的公司變及中核建租賃將被註銷。中核租賃現有股東在中核租賃中的權益將減少至約61.59％，而中核建租賃股東在新股權配發中佔中核租賃權益約38.41%。中核國際在中核租賃中的權益將會從約18.45%減少至約11.36%。

中核租賃主要從事清潔能源相關項目，這些項目包括但不限於核能、風能和水力發電，之融資租賃服務。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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