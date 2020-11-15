向世界錢進：移居芬蘭諗得過？台媽親自解構！

芬蘭連續3年被評為世界上最幸福的國家，不但環境及福利優越，教育質素更被捧為全球「數一數二」，其獨特教育理念亦吸引了fb專頁「沙抖太太在芬蘭」的版主Hettie，在去年3月與丈夫帶同小朋友移民，冀讓孩子能在芬蘭的環境及教育體制下成長。惟當地薪俸稅率及物價相當高，新移民又是否住得輕鬆？

Hettie是土生土長的台灣人，她在2012年認識了赴台工作的芬蘭籍丈夫，婚後育有一子一女。為了提供一個更好的學習環境給小朋友，於是在子女一歲時，選擇回到芬蘭定居。

【薪俸稅近40% 實際工資縮】

移民到芬蘭後，她發現芬蘭的生活水平確實比台灣高，例如日用品、食物、衣服等物價，芬蘭在9月份通脹率上升了0.2%。「尤其是這裏不太有仿製品或無品牌的路邊攤檔，很難找到像在台灣夜市，以100元新台幣就能購得一件衣服的低價消費。」而工資方面，對比台灣水平亦是差不多，但因為芬蘭的薪俸稅率很高，接近40%，因此實際工資會比台灣少很多。

若香港人或台灣人移民到芬蘭，基本上不懂芬蘭文便很難找工作，畢竟芬蘭文仍是當地主要語言。「移民確實會更難找工作，大部分非高技術移民，最缺的職位應該是護士或看護人員。」

不過芬蘭社會福利相當好，政府為移民人士提供3年的安家計劃，主要是協助移民融入社會並學習工作所需技能，例如提供免費的芬蘭文課程及技術上的課程，甚至如果移民人士有創業計劃，政府也會補助。

教育方面，只有幼稚園是按照家庭收入收費，失業的家庭則不用繳交，而由小學到博士課程的學費都是由政府補貼，年滿18歲的低收入學生，甚至可獲得政府額外的補助金以支付生活費，書簿費亦可另外申請貸款。

【失業期每月獲7300元補貼】

Hettie以自身經驗為例，在失業期間，政府每月提供約800歐元(約7,300港元)補貼。芬蘭政府亦投放了不少資源在醫療方面，即使是無業人士，政府也會透過補助公立醫院，失業病人從第3次看醫生開始會有資助。「總括而言，在芬蘭生活不會很奢華，但也不會窮到不能過活。 」

芬蘭的教育以免費、公平及愉快學習等特點而聞名，Hettie的子女目前3歲，但她已深切感受到芬蘭的學前教育與台灣相差甚遠，沒有功課之餘，亦沒有任何課本，更禁止學校教幼兒寫字或進行精讀。「幼稚園的重點就是『玩』，希望幼兒從玩樂中學習肢體發展、生活所需技能，以生理及心理上的發展為主要教學重點。」

「比較特別的地方是，他們一天會到戶外兩次，上下午各一次，一個禮拜甚至有一兩天離開學校，到附近的森林、小島或公園玩，室內活動一天大概一個半小時。而室內活動包括自由玩玩具(老師藉着玩玩具，觀察興趣、個性、肢體發展等)、音樂課和勞作課。」

她指芬蘭相當注重公平教育，每個孩子的學習機會是平等的，近年甚至取消特殊班，讓有特殊需要的學生融入一般班級，但為他們特別安排貼身助教。而某方面落後的孩子，老師也會特別輔導。「例如我們家小孩因為雙語關係，語言能力較同齡孩子落後，老師就集合這些同學，特別安排一周一次的語言輔導班。」

【超市華人食品選擇較少】

初初移民到芬蘭，她表示最不習慣的地方就是飲食，她分享：「芬蘭主食是薯仔及黑麥麵包，令她感到非常不適應。雖然當地亦有亞洲超市，但由於華人數目不及其他國家的移民人士多，所以相關的食品選擇亦較少。」 其次就是芬蘭人較冷漠，比較難融入他們的社交圈。最後是語言，雖然大部分人可用英文作基本溝通，但實際生活上芬蘭文還是非常重要，尤其在不是大城市的地方，甚至無法用英文溝通。

雖然她一開始不習慣芬蘭人的冷漠，她卻很喜歡芬蘭人不在乎他人眼光的態度。「芬蘭人不會因為外表而評價一個人，在台灣，微胖或穿得隨意一點的人，有時候會感受到別人異樣的眼光，但在芬蘭卻不會。」

【定居第三大城市 購千九呎物業自住】

移民到芬蘭後，Hettie與丈夫買入位於坦佩雷市的大屋，從家裏自駕20分鐘便可到達市區。單計房屋面積約1,900平方呎，但庭院佔地非常廣，土地面積約10,000平方呎。雖然距離丈夫公司較遠，但由於丈夫部分時間可以在家工作，所以她們便選擇搬到離首都較遠的地方。

而定居在坦佩雷的原因，她指：「丈夫年少時唸書，以及過往都在這裏，這是他熟悉的城市；坦佩雷是芬蘭第3大城市，算是較繁榮的都市，但樓價又沒有首都赫爾辛基般高，而由於我們想買平房，這邊的樓價及便利是我們比較負擔得起的。」當地樓市方面，芬蘭除了人口最多的3個城市外，基本上其他城市的樓價都下跌。雖然芬蘭人都不愛投資物業，購屋主要以自住居多，但調查機構指出，芬蘭上半年的樓價仍然錄得1.59%的輕微升幅。

對於有小孩的移民家庭，她認為需要考慮治安環境，雖然芬蘭治安較台灣好，但市中心或是特定區域的難民比較多，治安亦相對較差。此外，芬蘭人普遍認為高中以下的學校幾乎沒有太大的分別，所以不存在好學區概念，且芬蘭人的傳統是18歲以後就不再跟父母同住，所以依照學區置業的意義不大。

【住滿4年按時交稅可獲芬蘭永居】

芬蘭的經濟高度發達，即使在疫情下，第二季GDP只是下降了6.5%，而且當地福利優厚，是不少人夢寐以求的移居地。對一般港人而言，在芬蘭當地找到工作是門檻較低的移民途徑。

芬蘭不像部分國家，要求公司交代不僱用當地人的原因，因此新移民不論學歷或技術，也有機會在當地找到工作。

如有親朋戚友在當地開設公司，例如做小生意、餐館等，只要合法聘請和達到標準工資水平，也可拿取工作居留許可在當地逗留。

當新移民在芬蘭居住滿4年，並按時交稅，可獲得永久居留身份，享受當地的福利待遇。取得永居後即使不幸失業，只要還在芬蘭居住，也不會影響永居身份。而在芬蘭連續居住滿5年，或在芬蘭累積居住滿7年，當中有兩年屬連續性，通過芬蘭語考試便可申請入籍。

若不想打工，在芬蘭註冊一間公司或建立一家外國公司的子公司，同樣可在當地居留和取得永居。業務種類無限制，且外國人開辦的公司也可享與芬蘭人同等待遇。開公司需提交商業計劃書和財務預算供移民局審核，另在當地銀行要有存款證明作為後備資金。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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