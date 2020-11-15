積金局主席：A股限制獲鬆綁　助分散風險及捕捉機遇

香港強積金(MPF)投資A股的限制獲鬆綁，不再受10%掣肘。積金局主席黃友嘉撰寫網誌表示，此舉令投資經理有更大投資彈性，計劃成員可享更多元化的選擇，包括容許更多強積金基金資產投資A股，有助分散投資風險，以及捕捉不同地區的投資機遇，務求爭取更佳的回報。

他又指到，強積金面向第3個10年，改善強積金可投資資產選擇將是積金局重點工作，將因應各地市場發展和經濟情況、風險管理及業界意見等因素，持續研究及檢討相關投資規限，包括研究修訂核准證券交易所名單、擴大強積金可投資於REITs的比例及市場數目等。

另外，他說，該局會繼續促進強積金退休投資方案的研發工作，鼓勵業界靈活地在強積金的框架內，研發更多可幫助「打工仔」在退休前及退休後兩個階段的投資新方案。

他提醒，國際局勢及環球經濟於未來仍充滿不確定性，作為退休養老用的強積金屬長線投資，計劃成員必須保持冷靜，做好風險管理，配合稍後將推出的積金易平台，一站式管理強積金，以及比較基金收費及表現，強積金投資便更有條件達致「穩中求勝」的效果。

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