新股專輯：京東健康已闖關　傳集資234億元

京東健康提供網上醫療健康服務，包括24小時的問診和處方續簽、慢性病管理、家庭醫生和消費醫療健康服務等，並提供藥房服務。今年上半年虧損達53.58億元人民幣(下同)，2019年同期盈利2.36億元，主要受可轉換優先股 公允價值變動所拖累。若撇除相關因素，經調整盈利為3.7億元，按年增長46%。期內，收入按年大幅上升75.95%至87.77億元。

京東持有上市前約78.29%股權，其上市前股東亦星光熠熠，包括高瓴資本持股4.34%，投資管理公司BPEA透過旗下的Triton Bidco Ltd.及CPE透過CJD eHealthcare Investment Ltd.各自持有3.05%股權，中金及中國人壽分別持有2.29%及2.19%。

集資所得將用於業務擴張、研發、潛在投資及收購，以及營運資金及一般公司用途。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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