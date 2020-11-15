港股前瞻：特朗普開啟「最後瘋狂」　恒指易跌難升

美國總統大選過後，特朗普開啟了任內「最後的瘋狂」，就中美金融戰而言，上周五(13日)率先對31家內地企業開了第一槍。儘管港股依然企穩兩萬六點關口，但專家認為疫苗研發的好消息，以及憧憬拜登上場後中美關係得以緩和的利好因素，已反映在港股過去連續兩周的升幅上，在利好因素被消化，加上特朗普出其不意的制裁，恒指短線難見突破。

耀才證券研究部總監植耀輝認為，恒指過去兩周已升逾2,000點，升幅頗多，拜登連任及疫苗的好消息已被反映，上周起資金開始輪流在新舊經濟板塊轉換，意味市場氣氛已屆觀望，未見港股有任何動力可向上突破，料本周仍繼續在25,800至26,500點整固，投資者宜靜觀其變。

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強同樣認為，大市升至上周高位已有一定阻力，相信26,600點水平已見頂，對港股後市較悲觀，原因是美國選舉人票大幅落後的特朗普拒絕認輸，令政局尚未完全明朗化，預計市場風險胃納開始減少。一旦未來兩周選舉結果再現波瀾，恐觸發股市深度調整，恒指隨時跌至10月份的24,800點低位。

再者，投資者不得不忽視特朗普餘下任期雖然不多，但上周五續向中國企業「埋手」。陳認為，特朗普出招是想為拜登留下政治遺產，令拜登上場後不能輕易轉軚，因拜登上任後如果立即取消特朗普留下的所有行政命令，代表對中國釋出友善訊號，令兩黨對抗中國的共同立場起衝突。

因此，陳炳強料特朗普未來數周會加緊出招針對中國，這些行動將會對股市造成衝擊及壓力。惟植耀輝較樂觀，認為上周五僅見部分中資股下跌，反映市場不太理會，相信特朗普即使再有制裁行動，投資者也不會太感意外，料衝擊有限。

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