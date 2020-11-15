十大屋苑兩日14宗成交　按周回落6.7%

中原表示，十大屋苑於周六、日錄14宗成交，按周回落1宗或約6.7%，其中鰂魚涌康怡花園及鴨脷洲海怡半島未聞買賣。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新界新盤持續熱銷，發展商即時加推單位應市，令向隅客未有大批回流至二手市場，二手交投未能受惠。另一方面，新冠疫情反覆，政府再次收緊限聚令，影響睇樓活動，二手交投略為受壓。不過，十大屋苑當中，仍有8個屋苑有成交，反映市場購買力仍在，亦遍布各區。

過去兩日港島區3個大型屋苑，只有鰂魚涌太古城錄得買賣。中原趙鴻運表示，屋苑期內錄得2宗成交，其中興安閣高層H室，實用面積583方呎，兩房則王間隔，今年4月以1,250萬港元放售，最終累減200萬元，以1,050萬元易手，呎價18,010元。

至於九龍及新界區指標屋苑均有成交，中原朱家安稱，將軍澳新都城周末錄1宗成交，屋苑1期1座低層H室，實用面積526方呎，三房連套房間隔，最初開價828萬元，減至800萬元獲承接，呎價15,209元。

該公司伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊兩日錄2宗成交，包括麗湖居10座中層E室，實用面積446方呎，兩房間隔，以538萬元易手，呎價12,063元。

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