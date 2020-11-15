樓價UPDATES：二手放盤減價吸客　個別幅度逾一成

新盤市場搶去樓市焦點，近日不少二手放盤減價吸客，個別單位減幅超過一成。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角康澤花園A座低層6室，實用面積532方呎，兩房間隔，開價950萬港元，放盤2個月減價70萬元，以880萬元沽出，實用呎價16,541元。

●北角賽西湖大廈8座中層A室，實用面積1,124方呎，三房連套房間隔，以2,700萬元易手，實用呎價24,021元。

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九龍區

●長沙灣曉悅錄本月首宗成交，該盤高層E室，實用面積273方呎，一房間隔，放盤3個月，減價37萬元，成交價563萬元，實用呎價20,623元。

●長沙灣昇悅居2座低層F室，實用面積523方呎，兩房間隔，成交價882萬元，實用呎價16,864元。

●深水埗逸華軒低層D室，實用面積342方呎，兩房間隔，以575萬元成交，實用呎價16,813元。

●將軍澳領都2座中層右翼A室，實用面積971方呎，四房連套房間隔，望開揚海景，成交價1,238萬元，實用呎價12,750元。

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新界區

●沙田第一城40座高層A室，實用面積284方呎，兩房間隔，放盤叫價618萬元，放盤3個月減價79.2萬元或約12.8%，成交價538.8萬元，實用呎價18,972元。

●沙田碧濤花園3期峰景閣高層D室，實用面787方呎，三房連套房間隔，放盤5個月累減175萬元，以905萬元售出，減幅約16.2%，實用呎價11,499元。

●馬鞍山觀瀾雅軒5座中層E室，實用面積605方呎，兩房間隔，開價890萬元，放盤3星期，微減8萬元，成交價882萬元，實用呎價14,579元。

●大埔華樂豪庭雙號屋高層戶，實用面積700方呎，三房間隔，叫價850萬元，放盤2個月減價77萬元，以773萬元成交，減幅9.1%，實用呎價11,043元。

●東涌水藍‧天岸2座低層連平台特色戶，實用面積811方呎，三房連套房間隔，叫價約1,200萬元，議價後減至1,098萬元成交，實用呎價13,539元。同戶型單位放盤罕有，已有接近一年沒有同類成交。

●西貢白石台單號屋全幢，建築面積1,400方呎，三房間隔，望山景，以1,250萬元沽出，建築呎價8,929元。

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