新股專輯：恒大物業通過上市聆訊　傳集資至少156億元

據文件，截至今年6月底止，該公司在手的物業管理項目達1,354個，總在管面積約2.54億平方米，簽約面積約5.13億平方米。今年上半年盈利11.47億元人民幣(下同)，按年飆升1.81倍；收入按年上升31.68％至45.63億元，其中高達98.8%來自母企恒大。

集資所得將用於戰略收購及投資、開發增值服務、升級信息系統及設備、招聘及培養人才，以及營運資金。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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