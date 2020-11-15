新股專輯：恒大物業通過上市聆訊 傳集資至少156億元
2020年11月15日 20:17
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物業管理新股陸續有來！中國房地產商中國恒大(03333)分拆的恒大物業已通過上市聆訊，並上載聆訊後初步招股文件。華泰國際、瑞銀、農銀國際、建銀國際、中信里昂證券及海通國際為聯席保薦人。早前外媒報道，恒大物業集資至少20億美元(約156億港元)，甚至最高或籌集30億美元(約234億港元)，具體視市況而定。
據文件，截至今年6月底止，該公司在手的物業管理項目達1,354個，總在管面積約2.54億平方米，簽約面積約5.13億平方米。今年上半年盈利11.47億元人民幣(下同)，按年飆升1.81倍；收入按年上升31.68％至45.63億元，其中高達98.8%來自母企恒大。
恒大持有上市前71.939%股權，上市前投資者合共持股28.061%，其中騰訊(00700)透過旗下意像架構持股1.433%；華泰國際及紅杉資本分別持有4.776%及4.12%股權；雲鋒基金持有1.79%；九龍建業(00034)董事會主席柯為湘持股1.194%。
集資所得將用於戰略收購及投資、開發增值服務、升級信息系統及設備、招聘及培養人才，以及營運資金。
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