【專訪】專家把脈未來4年中美市　羅傑斯撐買A股及人民幣

縱使美國明年1月很大機會迎來白宮新主人，但中美之間的明爭暗鬥必然持續！回顧特朗普就任美國總統近4年時間，其推行「美國優先」的「大美國主義」路向，以貿易戰及連番制裁措施棒打中國經濟，惟中國國內生產總值(GDP)繼續發力追近美國，期內人民幣匯價亦見升值，可謂「雙重增長」。然而，論及股市表現卻是美股完勝A股，意味中國在「軟實力」上仍然遜色。展望未來4年，美元還是人民幣資產更值得長吸？兩路專家各有看法。

【撐人民幣資產】

若美國總統能順利交接，拜登將於明年1月20日就任第46任總統，意味美國將改朝換代。「商品大王」羅傑斯接受東網專訪時表示，對內地A股看高一線，因A股估值較低，現時自歷史高位仍低40%，但美股卻處歷史新高。再者，美國債務水平驚人，已成為全球債務最高的國家，故料未來4年A股將反勝，特別是在疫苗有望面世的憧憬下，看好今年大幅回落的旅遊相關板塊將繼續反彈。

至於人民幣和美元相爭，羅傑斯指出，難以斷定美元抑或人民幣會跑贏，因現時人民幣尚未可自由兌換，而每當市場出現動盪，資金會流入美元避險。他透露個人持有人民幣，並希望待人民幣可自由兌換後，沽出美元而買入更多人民幣，重點是他不認為美元是理想的資金避難所。他補充，美國不斷印銀紙、舉債、消費，雖然短期可刺激經濟反彈和令美國人感覺良好，但對下一代絕對不利，重申下次熊市降臨將是「他一生以來所見最糟糕的一次」。

滬綜指分別在2007年和2015年一度升穿5,000點，現時僅處3,300點水平。資深投資者林一鳴認同，美國總統大選後，美股未來走勢料偏淡，A股將跑贏美股，不排除滬綜指在4年內可重上5,000點，原因是市場預期中美關係將會緩和，即使中美貿易戰持續，料拜登也不會如同特朗普，不斷增加關稅和制裁中國科技企業，而是會循正規辦事，令中美關係得以改善。另一邊廂，美股則受累於政局混亂和疫情持續，以及紓困措施遲遲未推。

【撐美元資產】

看好美股未來4年繼續跑贏的專家也不少。光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，A股已由極低水平累升不少，或距調整不遠。反而美國藥廠有望成功研發疫苗，勢有利當地經濟復甦和美股上升。就算當地未能極快推出疫苗給民眾注射，然而拜登早前已承諾當選後會優先保障市民健康，也會增強投資者的入市信心。

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰與LW GROUP基金經理兼首席投資策略師黃耀宗，同樣看好美股在下一個4年跑贏A股，主要與內地股市指數成分股質素參差不齊有關。

許氏認為，美股在過去4年跑贏主要由強勁的企業盈利所帶動，與政治環境關係不大。他預期，A股指數會跑輸美股指數，主因受部分盈利能力較弱的權重股所拖累，後者卻較少受這因素影響。他又預期未來3至4年，中美市場各有具潛力板塊，例如美國的科技股、受惠消費崛起和減少碳排放的內地股份。黃氏則建議投資者仍可維持60%美國和40%內地相關資產。

林樵基預期，反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數短期會維持在93至94點水平，或要待2022至2023年聯儲局開始加息才會轉強；人民幣匯價走勢則要視乎內地經濟復甦及市場開放程度。資深銀行家溫天納認為，當聯儲局縮減量化寬鬆規模(QE)時，美匯或會轉強。

【中美經濟實力拉近】

中美自2018年開打貿易戰，在互相較量下，美國去年國內生產總值(GDP)仍超越中國50%，但一場疫症勢令中國GDP追近美國！不過，儘管美國經濟不穩加上債台高築，但依然無阻全球資金瘋炒美股，納指4年以來狂漲逾倍，反映中美「軟實力」差距依然甚大。

目前白宮或於明年易主，回看到特朗普在2017年1月20日上任美國總統至上周五(13日)，中美資產走勢各異。滬綜指和深成指期內雖然分別升約6%和四成，但仍遠遠落後美國道指和標普500指數同期的49%和58%升幅。以新經濟股為主的納斯達克指數更累升逾倍，令A股被比下去。現時美股市值已達39.5萬億美元，繼續領先A股的10.23萬億美元市值。

匯價方面，雖然特朗普大打貿易戰，但期內人民幣兌每美元依然微升近4%，美匯指數同期卻跌8%。事實上，自從美國聯儲局在今年3月開始無限量化寬鬆政策後，美元便反覆回落，更惹起國際儲備地位瀕危的爭論。

至於實體經濟，北京大學新結構經濟學研究院院長兼世界銀行前副行長林毅夫一再重申，中國經濟規模將於2030年超越美國，美國再想打壓中國殊不容易，但人均GDP要到2050年才可達美國的一半。資深投資者林一鳴認為，按國際貨幣基金組織(IMF)預測，雖然中國今年全年GDP總量或達到美國的73%，但要中國的經濟規模在未來4年超越美國有點困難。目前美國需待疫情完全解決才可重拾經濟增長，時間可能是明年下半年。

美國繼續是全球最大經濟體，去年GDP達21.43萬億美元(約167萬億港元)，同年中國GDP為14.22萬億美元(約110萬億港元)，兩國仍有一段差距。不過，今年全球經濟受疫情重創，美國GDP在首季按年微升0.3%後，其後兩季分別按年錄9%和2.9%負增長，而現時疫情繼續在美國肆虐，也令今季GDP不樂觀。反觀中國今年首季GDP錄負增長6.8%後，第2季和第3季各錄3.2%和4.9%按年正增長，在此消彼長下，令兩國經濟差距收窄，同時也是中美之爭難以止息的主因，討債及問責將繼續是全球經貿戰的主線。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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