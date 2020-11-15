【悲情樓市】迷你單位劈到出血　政府也要減租吸客

迷你單位近年溢價高，面對逆市抗跌力較弱，市場再錄「出血」個案。紅磡環海‧東岸開放式單位減價12萬港元售出，原業主持貨5年帳面損失8.2萬元。

中原葉文浩表示，上述單位為1C座高層E室，實用面積241方呎，開價520萬元，減至508萬元售出，呎價21,079元。是次易手較2015年10月買入價，貶值約1.6%。

主打迷你戶的長沙灣AVA 61亦無肉食。利嘉閣梁錦豪稱，該盤高層F室開放式單位，實用面積161方呎，成交價375萬元，呎價23,292元。原業主持貨3年多帳面僅賺約15.3萬元，扣除代理佣金等支出料平手離場。

此外，屯門THE PARKVILLE錄首宗二手成交。該行鄭偉延表示，項目低層C室，實用面積575方呎，套三房間隔，減價51萬元，以799萬元沽出，呎價13,896元。3年只升值約12.8萬元，料原業主輸使費離場。

而受新盤銷售影響，主要大型屋苑買賣未能延續升勢，中原稱，10大屋苑於過去周六、日錄14宗成交，較對上一周回落6.7%，包括鰂魚涌康怡花園及鴨脷洲海怡半島未聞交投。期內以沙田第一城錄3宗最活躍，而天水圍嘉湖山莊、東涌映灣園及荔枝角美孚新邨各佔2宗。美聯吳志輝稱，美孚新邨2期吉利徑1號中層B室，累減58萬元，售860萬元，呎價13,543元。

【二手業主紛紛減租】

香港整體租賃市場低迷，二手業主紛紛減租，務求將單位盡快租出，而政府產業署放租的豪宅單位亦未見起色，累積待租單位增至20伙，部分物業租金更一減再減。當中港島摩星嶺道翠海別墅A座單位繼延長免租期變相減租後，剛再將租金下調5%至月租5.48萬元，呎租約32.1元。

據該署網上資料，現時有10個項目推出市場招租，涉及單位共20伙，以何文田衛理苑C座較多，佔4個，其次是渣甸山銀霞閣及畢拉山道111號，各有3伙，兩物業於日前都有新增可出租單位。

其中銀霞閣增加一個9樓A室，實用面積約2,132方呎，屬三房間隔，連車位，月租6.25萬元，呎租約29.3元，租期至2023年6月30日，免租期一個月。今年7月初，該盤推出的8樓B室，面積相同，月租達6.29萬元，即新推出高一層的單位租金，還低約400元。

另外，同區畢拉山道111號亦增3伙，當中15樓J室，實用面積約2,287方呎，三房間隔，連車位月租6.41萬元，呎租約28元，免租期一個月。今年9月同廈同層一個H室，面積相同，月租6.63萬元，呎租約29元，最新推出單位租金低約3.3%。

至於上述連環減租的翠海別墅單位為3樓6003室，實用面積約1,707方呎，最新租金較之前低2,900元，但免租期削至14天。該單位早於今年7月底推出，當時月租5.77萬元，免租期14日，其後於9月份將免租期增至一個月，變相減租約2.1%，而現時減租及縮短免租，變相再劈租約3%。

【中環商舖空置率再漲至20.16%】

踏入第四季，香港核心區商舖丟空情況仍未見好轉。據一份最新報告指出，10月份5個主要購物區舖位空置率全部上升，中環繼續是最重災地區，空置率按月再高0.16個百分點至20.61%。

中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，據該行資料，上月份五大核心區包括中環、灣仔、銅鑼灣、尖沙咀及旺角的舖位空置率按月漲幅，由約0.02至0.16個百分點，當中中環的升幅及空置率最大。本報昨到該區的皇后大道中作統計，該街道過往有很多大型國際品牌鐘錶珠寶及時裝店，但現時不少已結業，街內已有多達10間吉舖，同時，市場再傳出美國時裝GAP將撤出。

上述報告又指，尖沙咀商舖空置率為第二高，按月升約0.13個百分點至約16.99%。兩區空置率分別已連升兩個月及5個月。至於港島銅鑼灣空置達約11.74%，較9月升約0.08個百分點，今年已連升10個月，灣仔區則漲約0.05個百分點至14.82%。而九龍旺角空置率亦有12.33%，按月升約0.02個百分點，連漲6個月。

黃續稱，雖然各區空置率仍見遞增，不過幅度相對輕微，相信是由於舖位租金已大幅下調，商戶租舖意欲上升，而且本季向來是舖位租賃旺季，料有不少租客趁核心區舖租相宜而進駐，預料未來數月該等地區商舖空置率會漸趨平穩，更有望輕微回落。

【新盤半月錄逾1300刁】

發展商把握肺炎疫情緩和的時機蜂擁推盤，刺激11月首半個月一手住宅銷售氣氛更趨活躍。據本報統計，期內全港新盤已錄逾1,300宗成交，較上月同期僅約270宗急升逾3.8倍，並創年內同期新高紀錄。而本月暫錄交投主要來自屯門帝御‧星濤及沙田柏傲莊II，單計兩盤已沽逾千伙。

踏入第四季，發展商推盤態度轉趨積極，繼10月份錄得5個新盤開售後，本月暫時已有兩個新界區大盤連環開售。其中恒基物業代理負責銷售的帝御‧星濤，月初搶閘開盤，首推248個單位，折實平均呎價14,928元，入場費約298.8萬元起，即日火速沽出近九成單位。

為回應市場需求，該盤積極加推單位，首兩輪共賣出309伙後，周日(15日)再度加推123伙發售，整批單位折實平均呎價15,131元，折實售價由約343萬至1,555.7萬元，呎價約13,723至21,442元。市場消息透露，項目於短短半個月累積沽出約340伙。

業界料新盤市道將繼續暢旺。中原陳永傑指出，月初至今一手交投氣氛向好，只要疫情不再反彈，發展商開盤及加推動態會保持積極。他相信，本月最終可錄多達2,500宗新盤銷量，按月急升最多逾65%，並創出今年以來單月新高紀錄。他又估計，12月新盤推售情況仍會熱鬧，多個全新項目可望登場，料下月一手交投量可保持約2,000宗水平。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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