外媒預測！中國2035年將超美成最大經濟體

外國媒體上周四(12日)發表了一篇題為《經濟學家解讀2050年的世界》文章，估計中國在2035年將超過美國，成為世界最大經濟體。

文章指出，1972年冷戰邏輯促使美國時任總統尼克遜不可思議地與中國結盟，讓中國重回世界經濟的主流，1991年蘇聯的解體助長了狂妄的「歷史終結論」，導致西方對中國崛起視而不見。

到了2020年，中國已成全球主要強國，到2035年將超過美國成為世界最大的經濟體，或許也將成為「世界最強大的政治角色」。

媒體利用一個公式計算，把勞動力、資本和生產率所產出的貢獻加在一起，預測了從美國到加納的39個國家，從現在起一直到2050年的潛在國內生產總值(GDP)，利用這些數據繪製出了世界經濟將發生的一些重大地理和政治變化的圖景。

結果表明，從二戰結束到21世紀初的引人注目的穩定期即將結束，經濟重心正在從西方轉向東方，從發達經濟體轉向新興市場，從自由市場轉向國家控制，這種轉變已經在顛覆全球政治、經濟和市場，且這只是轉變的開端。

文章稱，亞洲正重返全球經濟舞台的中心，在世紀之交，內地尚未加入世界貿易組織(WTO)，印度的潛力被許可證制度埋沒，當時亞洲只佔全球產出的區區25%，遠低於北美和歐洲，亞洲的人口目前已佔全球的一半以上，到2050年，亞洲也將貢獻世界經濟產出的一半以上，北美和歐洲將節節敗退。

受中國和印度崛起的推動，新興市場在全球GDP中所佔份額也在攀升，2000年新興市場佔全球產出的約1/5。估計到2042年，新興市場將超過發達經濟體，成為全球GDP的最大貢獻者；到2050年，它們將貢獻全球GDP的60%左右。

因此，媒體預測到了2033年，印度將超過日本成為世界第三大經濟體；2035年中國將超過美國成為世界最大經濟體；到2050年，印尼或會躋身前列，即世界大型經濟體中，將有3個是亞洲新興市場國家。

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