內地要求採取措施減少排放　因北方地區空氣污染

媒體報道，中國環境監管機構要求北方一些省份採取措施減少排放，因為空氣污染預計將在本周繼續。

根據生態環境部上周五(13日)發布的公告，已要求河北、山西、山東、河南按照空氣質量預測預報結果，及時採取相應減排措施，開展區域聯防聯控。但公告沒有具體說明將採取甚麼措施。

生態環境部表示，受不利氣象條件、冬季區域污染物排放增加、區域傳輸等綜合性因素影響，11月11至12日京津冀及周邊地區出現了一次污染過程。在上周五略有緩解後，11月14至17日將再次出現一次污染過程。

該部表示，隨着復工復產不斷推進，鋼鐵、水泥、焦炭、有色金屬、汽車、橡膠、塑料、塗料等重點行業產品產量及原油加工量不斷增加，均超過往年同期水平，有的按年增速甚至達到兩位數，相應大氣污染物排放量也達到年度高峰。

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