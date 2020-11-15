美股前瞻：禾雀亂飛預示升市末段？本周留意零售商業績

新冠肺炎疫苗開發的正面消息，不但促使資金從增長股輪轉到價值股，連細股也舞起，標指和反映小型股表現的羅素2000指數上周五齊創新高，當中後者是逾兩年來首破頂，印證美股正處於禾雀亂飛的升市末段。有分析警告，美國繼「10月驚奇」後，11月面臨疫情、政治、經濟和外交4大隱憂，總統特朗普的最後瘋狂可能會放任股市大冧。

據道瓊斯市場數據，道指上周跑贏納指的幅度，是2002年以來最大，主因是早前受惠「宅經濟」的股份成為輸家，亞馬遜和Facebook(Fb)均累跌逾5%，視像會議平台Zoom更累挫近19%；反觀能源股、航空股和金融股均錄得理想升幅。

Bespoke聯席創辦人希基預期，市場會繼續看到來自其他製造商的疫苗開發消息，一些在疫情期間熱炒的股份料受打擊，其公司已輪換部分原本投放於大型科技股的資金，但這並不代表預期這些股份會下跌，只是認為部分周期性股份能提供更佳投資機會。

不過，投資者宜注視市場存在4大隱憂！首先是疫情，美國上周單日新冠肺炎確診個案突破15萬宗，多個州份破頂，特朗普無意控制疫情。政治方面，民主黨的拜登已被認定勝出大選，但特朗普仍質疑選舉公平性，加深其支持者對現有體制質疑，以至加深世界對民主政治的懷疑。特朗普不但阻撓交接工作，又繼續簽署針對中國的行政命令等，均令外界對美國政局感到擔憂。

經濟上，不少大行警告當地經濟基本因素並不如數據顯示那麼樂觀，疫情嚴峻已迫使各州考慮重啟封鎖，或規勸民眾放棄感恩節計劃，恐進一步打擊消費。外交方面，美國與歐盟關係在特朗普任內迅速惡化，互徵關稅的行動勢令關係更差。

本周多家零售商公布業績，需要關注的是沃爾瑪、家得寶和Target。此外，大戶陸續披露上季持倉變化，其中「鱷王」達利奧的橋水上季新買入27隻消費股，原本持股的則有18隻獲增持，悉售的則有3隻，這類股份上季佔其美股組合比率由第2季0.3%急升至12.9%。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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