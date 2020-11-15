社交平台變革！Parler冒起　威脅Twitter及Fb股價

這屆美國大選亂象叢生，社會撕裂表露無遺，社交平台股價或大執位！親共和黨的保守派人士由於不滿社交網站Twitter「刁難」總統特朗普，大選過後紛紛湧到兩年前才面世的Parler開設帳號，導致其下載量倍增，單是本月9日就達50萬，躍升至蘋果公司(Apple Inc.)應用程式下載平台之巔，更令伺服器吃不消。

Parler乃法語初學者一定會遇到的單詞，意為「說話」，功能與Twitter類似，不同之處包括貼文長度上限1,000字元，而且號稱「暢所欲言、百無禁忌」，除非貼文涉及色情、煽動暴力或支持恐怖主義，否則公司不會因應內容觀點附上警示，或進行任何過濾或移除。

該平台知名用戶之一乃上月在聽證會「鬧爆」Twitter行政總裁杜斯的德州參議員克魯茲，其帳號迄今「吸粉」260萬，初衷正是不滿主流社交網絡「要保守派人士封口」。Facebook近日亦出現人數以千計的群組，號召人們集體離棄Fb轉投Parler。

Parler上周用戶人數據報有800萬，比起Twitter上月底月活躍用戶(MAU)1.87億、甚至截至9月底止一年增加4,200萬都「不是一回事」，可是重點在於大選後一周錄得用戶增長達350萬或77%，比起6月底時的「接近200萬」可謂大躍進！Parler行政總裁John Matze曾表示，新用戶大多是保守派人士，但也有不少人為狙擊他們而開設帳號。

內地現時計劃加強對網絡平台的反壟斷監管，惟從Twitter當前的形勢可見，科網巨企的市場地位，終歸取決於用戶體驗和忠誠度。

目前難料特朗普的擁躉會否吊銷Twitter帳號放棄輿論陣地，而且特朗普本人尚未開設Parler帳戶、Parler系統本身亦未完善，惟德銀提醒，「白宮缺了一個狂熱發推文的人(特朗普)」，Twitter用戶增長有可能放緩，前景要看明年重要體育賽事復辦及產品上的改進。

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