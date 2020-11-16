東方日報B1：中美大鬥「錢」景掀激辯　羅傑斯撐A股抵買

縱使美國明年1月很大機會迎來白宮新主人，但中美之間的明爭暗鬥必然持續！回顧特朗普就任美國總統近4年時間，其推行以「美國優先」的「大美國主義」路向，以貿易戰及連番制裁措施棒打中國經濟，惟中國國內生產總值(GDP)繼續發力追近美國，期內人民幣匯價亦見升值，可謂「雙重增長」。然而，論及股市表現卻是美股完勝A股，意味中國在「軟實力」上仍然遜色。展望未來4年，美元還是人民幣資產更值得長吸？兩路專家各有看法。

若美國總統能順利交接，拜登將於明年就任第46任總統，意味美國將改朝換代。「商品大王」羅傑斯接受本報專訪時表示，對內地A股看高一線，因A股估值較低，現時相對歷史高位仍低40%，但美股卻處歷史新高。再者，美國債務水平驚人，已成為全球債務最高的國家，故料未來4年A股將反勝，特別是在疫苗有望面世的憧憬下，看好今年大幅回落的旅遊相關板塊將繼續反彈。

至於人民幣和美元相爭，羅傑斯指出，難以斷定美元抑或人民幣會跑贏，因現時人民幣尚未可自由兌換，而每當市場出現動盪，資金會流入美元避險。他透露個人持有人民幣，並希望待人民幣可自由兌換後，沽出美元而買入更多人民幣，重點是他不認為美元是理想的資金避難所。他補充，美國不斷印銀紙、舉債、消費，雖然短期可刺激經濟反彈和令美國人感覺良好，但對下一代絕對不利，重申下次熊市降臨將是「他一生以來所見最糟糕的一次」。

滬綜指分別在2007年和2015年一度升穿5,000點，現時僅處3,300點水平。資深投資者林一鳴認同，A股將跑贏美股，不排除滬綜指在4年內可重上5,000點，原因是市場預期中美關係將會緩和，即使中美貿易戰持續，料拜登也不會如同特朗普，不斷增加關稅和制裁中國科技企業，而是會循正規辦事，令中美關係得以改善。另一邊廂，美股則受累於政局混亂和疫情持續，以及紓困措施遲遲未推。

看好美股未來4年繼續跑贏的專家亦不少。光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，A股已由極低水平累升不少，或距調整不遠。反而美國藥廠有望成功研發疫苗，勢有利當地經濟復甦和美股上升。就算當地未能極快推出疫苗給民眾，然而拜登早前已承諾當選後會優先保障市民健康，也會增強投資者的入市信心。

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰與LW GROUP基金經理兼首席投資策略師黃耀宗，同樣看好美股在下一個4年跑贏A股，主要與內地股市指數成分股質素參差不齊有關。

許氏認為，美股在過去4年跑贏主要由強勁的企業盈利所帶動，與政治環境關係不大。

他預期，A股指數會跑輸美股指數，主因受部分盈利能力較弱的權重股所拖累，後者卻較少受這因素影響。他又預期未來3至4年，中美市場各有具潛力板塊，例如美國的科技股、受惠消費崛起和減少碳排放的內地股份。黃氏則建議投資者仍可維持60%美國和40%內地相關資產。

林樵基預期，反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數短期會維持在93至94水平，或要待2022至2023年聯儲局開始加息才會轉強；人民幣匯價走勢則要視乎內地經濟復甦及市場開放程度。資深銀行家溫天納認為，當聯儲局縮減量化寬鬆(QE)規模時，美匯或會轉強。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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