【專訪】天星銀行：先拓展客戶群　盈利策略為下一步

虛擬銀行進軍市場近8個月，天星銀行新任行政總裁姚文松接受東網專訪時表示，疫情為虛銀壯大客戶基礎帶來助力，認為8家虛銀各有特色，金融科技有助擺脫傳統銀行的繁複程序，形容傳統銀行與虛銀「既是競爭又是合作關係」，現階段冀透過「薄利多銷」先拓展客戶群，盈利策略則為下一步。

姚文松上任僅一個月，他指客戶量持續錄得增長，透露10月新增存款客戶數目按月飆近五成、貸款客戶則升逾六成；客戶年齡主要為25至40歲，貸款客戶更為年輕，介乎25至35歲。該行目前未出現逾期還款情況，亦沒有改善資產質素的壓力，冀以「銀行的價錢，財務公司的服務」進攻貸款市場。

香港虛銀多以「高息」優惠作招徠，姚氏指，該行主要資金來源為定期存款，當中3個月期年利率為1.1厘，惟貸款最低年利率為1.85厘，坦言存、貸息差甚窄，冀以「薄利多銷」擴大客戶基礎。儘管該行虧損程度較同業低，惟他指，要達到盈利目標，存貸方面仍需平衡，當務之急需取得客戶信任，再考慮盈利策略。

展望該行業務發展，姚氏冀未來推出的產品能解決客戶痛點，目前正考慮提供中小企貸款、出糧戶口等服務，惟未有具體時間表。另外，該行亦考慮與支付公司及保險公司等合作；倘若大灣區理財通政策落實，勢會爭取參與其中。

雖然疫情打擊各行各業，但姚氏指，由於虛銀服務沒有時間及地點限制，反而推動市民使用，並認為虛銀能為市場帶來新思維。惟他坦言，開拓市場目前為業界的一大困難，冀港府加強推廣，讓市民更了解虛銀服務。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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