盛洋投資重組股權　觸發全面收購

交易於完成後，收購方於公司的持股量由14.29%增至38.74%，而賣方持股量由49.45%減至25%。收購方將按每股1.1元就公司全部已發行證券提出強制性全面現金收購建議。收購方無意將公司私有化，並擬維持股份於聯交所的上市地位。

收購方由瑞喜創投全資擁有，而瑞喜由遠洋集團間接擁有49%權益。收購方有意與公司及GR Realty進行深入合作，以更直接及有效的方式開拓美國市場的商機，並運用公司及GR Realty於中國境外的資源及專業知識(包括資產及基金管理經驗、行業資源及已建立的網絡)，以推動商業協同效應，提升集團及遠洋資本的整體營運效率。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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