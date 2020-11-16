中國物流資產將就交換要約發行1.5億美元新票據
2020年11月16日 07:38
東網電視更多新聞短片
中國物流資產(01589)公布，截至交換截止時間，總值1.61億美元的現有票據(佔未償還現有票據本金總額約99.32%)已有效呈交以供交換。因此，為交換有效提交的現有票據，將予發行的新票據的本金總額(包括資本化利息)將為1.63億美元，超過最高發行金額1.5億美元。
待交換要約的先決條件獲達成或豁免後，公司將根據交換要約發行本金總額為1.5億美元的新票據，其將於2022年11月18日到期。新票據將自2020年11月18日(包括該日)起按年利率8.75%計息，須於每年5月18日及11月18日的每半年支付。新票據已獲新交所原則上批准於新交所上市及掛牌。
--------------------------
本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》上市公司，札根香港廿三年，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020