中國物流資產將就交換要約發行1.5億美元新票據

待交換要約的先決條件獲達成或豁免後，公司將根據交換要約發行本金總額為1.5億美元的新票據，其將於2022年11月18日到期。新票據將自2020年11月18日(包括該日)起按年利率8.75%計息，須於每年5月18日及11月18日的每半年支付。新票據已獲新交所原則上批准於新交所上市及掛牌。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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