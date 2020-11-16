【市前重點睇】道期升近200點　紐油守40美元關

●美匯指數跌至92.66，港匯見7.7534，離岸人民幣(CNH)升至6.5917，美元兌日圓處104.68，歐元升至1.1848，英鎊企1.3212。金價漲至1,890美元。布油企42.98美元，紐油報40.43美元。道指期貨升近200點。

●日本第3季GDP按年增長21.4%，預估為18.9%；按月增長5%，預估為4.4%。日本內閣府表示，第3季GDP增長為52年來最大。

●據CryptoCompare報價顯示，上周五(13日)高見16,486美元，為2018年1月來再重越1.6萬美元關。

●道指上周五收報29,479點，升399點或1.37%；標指收報3,585點，升48點或1.36%，創收市新高；納指收報11,829點，升119點或1.02%。

●港股ADR指數無方向，按比例計算，收報26,184點，升28點。

●即月恒生指數夜期上周五收報26,288點，升111點，高水131點，成交16,843張。

●紐約12月期金上周五收報每安士1,886.2美元，升0.7%，全周計累跌近3.4%。

●紐約12月期油上周五收報每桶40.13美元，跌0.99美元或2.41%，全周累升8.05%；布蘭特1月期油收報每桶42.78美元，跌0.75美元或1.72%，全周累升8.44%。

●外媒引述消息指，西班牙桑坦德銀行(Banco Santander)計劃在西班牙裁減多達4,000個崗位，以此作為降低歐洲業務成本的舉措之一。

●英國富時100指數上周五收報6,316點，跌22點或0.36%；法國CAC指數收報5,380點，升17點或0.33%；德國DAX指數收報13,076點，升23點或0.18%。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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