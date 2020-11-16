【樓民熱話】名校生爆退學潮！反映中產父母沽樓移民成風

以往香港作為國際金融中心，雖然港府放棄了經濟轉型、再升級，但金融業仍帶旺一大批相關高增值產業，如法律、會計及資訊科技等。但隨香港政治、社會變調，加上經濟前景轉差，上述產業中最具能力移民的中產精英已經着手移民，進一步打擊本地經濟。正所謂皮之不存，毛將焉附？樓價勢必隨經濟下行。

有人會問，有何證據說中產精英移民？坦白講，暫時未有這方面的數據統計，不過大家可以由細處觀微知著。近日，本港多間名校爆發退學潮，例如，傳統直資女子名校協恩中學本學期就有約30人退學，遠高於往年約10多人，且以往多集中高年級，今年連低年級亦有退學。最近拔萃女書院也在網上招收中一至中四插班生。而英華書院更早於上學年期末，已有40至50名學生退學，今個學年亦有10多學生退學。名校之外，其他學校亦見退學潮，有教育界人士指有多達2成的學校稱退學比以往嚴重。

以往中產家長不惜工本，精心部署，租住或買入名校網豪宅，只求將子女送入心儀學校；幾經辛苦才得到的學位，現時白白浪費，同時安排其子女外國升學，側面反映社會精英對香港前景的態度。而隨新冠肺炎疫苗有機會短期內研製成功，一待明年歐美西方國家疫情平息，料有更大規模的移民潮。

因此，近月賣樓移民的個案不絕於耳。不過，樓市硬好的人士仍然會說，移民、送子女去外國留學都不一定要賣樓，可以留下收租之用，這個講法不為錯。只不過當移民愈來愈普遍，許多自住樓流入租務市場增加盤源，只會令租值持續下降。據差估署數據，私樓租金指數已由去年8月高位200.1，下跌至今年9月的179.3，跌幅已達一成。而未來租值下調的機會頗大，屆時肯買樓收租投資的人定會減少，如斯循環往復，樓價就算不跌，亦沒有上升的空間。

最重要是，中產精英離港外移對香港打擊可大可小。尤其是在刻下香港人口老化嚴重，65歲或以上人口佔整體人口多達18%。在持續老化及年輕勞動力外流夾擊下，香港經濟活力將逐步消亡，以往號稱亞洲四小龍之首，今後只能懷緬回味，而高樓價一樣會成為過去...

東網產經專欄作者 林南冧

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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