【專家點評】古勝：碧桂園服務獲大摩力撐

港股26,500點遇阻，上周五(13日)更一度跌穿26,000點，最終微跌12點收報26,156點，成交額1,514億元。誠如早前所講，恒指短線就算不向淡，最起碼都需要整固後方有力再上。另外，美國總統大選尚未塵埃落定，就算特朗普真係落敗，都仲有兩個月先真正落台，期間變數眾多，唔想日日擔驚受怕，趁高減持似乎比較合理。

再睇走勢，碧桂園服務8月31日見歷史高56.5元，其後逐級回落，於10月28日低見44.4元，跌幅約21%，近日營造雙底向上，短線阻力為50天線50元水平，亦是雙底頸線附近，未來若能企穩樓上，有望再挑戰56元。建議吼低48元水平小注入，向下跌穿44元止蝕。

東網產經專欄作者 古勝

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