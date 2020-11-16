【專家點評】古勝：碧桂園服務獲大摩力撐
2020年11月16日 08:15
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港股26,500點遇阻，上周五(13日)更一度跌穿26,000點，最終微跌12點收報26,156點，成交額1,514億元。誠如早前所講，恒指短線就算不向淡，最起碼都需要整固後方有力再上。另外，美國總統大選尚未塵埃落定，就算特朗普真係落敗，都仲有兩個月先真正落台，期間變數眾多，唔想日日擔驚受怕，趁高減持似乎比較合理。
雖然大市變幻莫測，但總有啲板塊受外圍衝擊較細，例如物管股龍頭碧桂園服務(06098)。先睇大行報告，大摩指碧桂園服務近期下跌主因係技術調整，基本面保持高增長。又指內地物管行業基本面穩健，今年盈利有望增長50%，料明年初可陸續見到物管股年度盈喜消息，首選碧桂園服務，予其「增持」評級，目標價睇64.11元。
再睇走勢，碧桂園服務8月31日見歷史高56.5元，其後逐級回落，於10月28日低見44.4元，跌幅約21%，近日營造雙底向上，短線阻力為50天線50元水平，亦是雙底頸線附近，未來若能企穩樓上，有望再挑戰56元。建議吼低48元水平小注入，向下跌穿44元止蝕。
東網產經專欄作者 古勝
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