【專家點評】富蘭克林鄧普頓：市場焦點料續轉向周期股

即使美國大選結果在短期內影響市場，但我們認為投資者更有可能關注市場的基本面。大選時市場關注兩個最大的問題，是稅收和財政刺激方案規模。但現時即使拜登贏得總統職位，民主黨最終能否贏到參議院多數席位仍是未知之數。

我們認為，如果在民主黨能贏到參議院的情況下，財政刺激方案的規模將會是大概2.5萬億至3萬億美元。相反，如果是一個分裂的國會並由共和黨控制參議院，財政刺激的規模則可能達到5千億到1萬億美元範圍內。所以，這樣的財政刺激方案會帶為市場來一定的正面影響。

稅收問題方面，我們認為市場在短期內忽視了提高稅收的事實，而是更關注短期內的刺激。實際上，我們擔心的是市場會重新關注企業稅。如果民主黨贏得參議院，他們可能會顯著提高資本利得稅，從23.8%提高到約四成水平，這是資本利得稅及股息稅收最大幅度的上升，而且是50多年來，資本利得稅前所未有的變化。這亦會對科技板塊或漲幅最大的股票，產生短期負面影響。

放眼國際市場，美國大選結果對中國市場確實有一定的影響，因為民主黨與中國打交道的具體方式不一樣。對歐洲而言，美國與歐洲的關係、貿易協議以及與歐洲的其他一切事情，都會在某種程度上受到市場結果的影響。

與此同時，我們看到市場的轉變，從增長主導、科技導向的企業，重新轉向更具有周期性的企業。雖然科技股是在良好盈利基礎上下調的，但這是一個健康的趨勢，而且這種趨勢將會持續下去。

富蘭克林鄧普頓股票總監 Stephen Dover

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