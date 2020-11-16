亞洲股市：日股曾升300點　韓股升1%

亞洲主要股市向好，日本日經225指數周一(16日)高開266點或1.05%，報25,652點，其後漲幅擴大至316點或1.25%，至25,702點。日本第3季度本地生產總值(GDP)折合按年增長21.4%，勝市場預期。

南韓首爾綜合指數報2,527點，升33點或1.36%。

澳洲股市現時暫停交易，交易所稱正在調查數據問題，停市前澳洲悉尼普通股指數升79點或1.23%，報6,484點。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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