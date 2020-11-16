【專家點評】陳正犖：加幣兌每美元長線睇1.2

我們一直強調，聯儲局的鴿派取態令美元中長線弱勢無可避免，預期風險資產亦會受惠。當中，加元同樣受惠於環球不確定性減少，風險情緒上升，我們相信這動力將於2021年持續，同時亦有其他支持加元的因素。

加拿大政府將繼續願意及有能力，在有需要的時候放寬財政政策，支持經濟。這重要的支持令加拿大經濟強勁復甦，而當地經濟數據亦持續有好表現。與此同時，加拿大央行亦已暫停部分寬鬆措施，並於10月的會議中減少購買資產。花旗預期2021年中，加拿大央行甚至會縮減資產負債表，並可能最早於2022年第一季加息。這將進一步支持加拿大通脹預期於2021年中回升至目標水平。

傳統上，寬鬆財政政策結合貨幣政策收緊，將對相關貨幣相當有支持。技術上，美元兌加元的相對強弱指數處於中性水平，短或先行於1.2929至1.3281區間上落，下一支持或為1.2783。美元兌加元6至12個月目標看1.25，長線目標看1.20。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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