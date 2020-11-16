和嘉控股附屬4.3米焦爐將被市政府要求關停

公司持有90%權益之中外合資企業—山西金岩和嘉能源現時生產所用之爐型即為4.3米焦爐，預計將受到關停的影響，惟暫未收到孝義市政府關停的正式通知。董事目前預計，關停將不會對集團截至今年12月31日止年度的財務表現或狀況產生任何重大影響。集團制定的發展策略已經考慮到政府有關政策的相應影響。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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