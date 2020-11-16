【專家點評】沈振盈：後市變數多 宜持盈保泰
2020年11月16日 09:00
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過去一周港股走勢始終反覆，上周初恒指突破26,000點水平，走勢強勁。然而，由於科技股出現顯著的回吐，拖累恒指從26,500水平回落，下試26,000的支持位。總括來說，過去一周主要是上落市，高位作出盤整。對於後市的看法，筆者的睇法較為審慎，皆因美股已位高勢危，回調的壓力愈來愈大。而且，從技術走勢分析，若然今次美股真的出現見頂回落，下跌的幅度可以十分驚人。
至於下跌的原因，可從兩方面考慮。首先，早前兩星期美股的升浪，主要是市場炒作拜登能當選美國總統，但此預期暫時仍未可落實，而美股卻炒了上來。若然最終的結果出現偏差，美股最壞的情況就會將今次的升幅化為烏有。其次，藥廠輝瑞發新聞稿，指出其研究的疫苗能有效預防新冠肺炎。然而，此講法並未有足夠的醫學數據去作支持，萬一市場的期望落空，美股回落的幅度會更加大。
從玄學角度分析，丁亥月上半月穩中向上，下半月市況將急轉直下。本周市況仍會反覆，日子好壞參半，小心周三會出現震盪。
本周每日的股市走勢預測：
周一（癸亥日）：天干地支皆屬水，全水之局，走勢反覆向淡。
周二（甲子日）：天干屬木地支屬水，水生木之局，高開低走。
周三（乙丑日）：天干屬木地支屬土，木剋土之局，出現震盪。
周四（丙寅日）：天干屬火地支屬木，木生火之局，逐步回升。
周五（丁卯日）：天干屬火地支屬木，木生火之局，反覆偏軟。
訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)
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