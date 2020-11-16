【港股開市】染藍股有追捧　滙豐漲2%

道指期貨再升約200點，港股開市向上，恒生指數升205點或0.78%，報26,362點；國企指數高開100點或0.95%，報10,645點；科技指數重上8,000點，高開136點或1.72%，報8,075點。

幾隻藍籌新貴有追捧，大熱「染藍」的安踏體育創新高，股價飆6.4%報108港元；美團升近5%報321元。爆冷的百威亞太飆8.5%報26.8元。

藍籌股普遍上升，申洲國際升3.9%表現最佳。中國移動再跌2.6%，是表現最差藍籌。滙豐控股及友邦保險兩大金融股升2%及1.9%，合共貢獻恒指93點。

大型科網股個別發展，阿里巴巴低開1.4%報253.4元；騰訊跌0.3%報600元；小米集團升2%報24.75元；京東集團升3.3%報360元。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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