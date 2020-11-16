【中國樓市】10月四大一線城市新建商品房價按月升0.3%

國家統計局公布，10月份四大一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.3%，漲幅較上月回落0.1個百分點。其中北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.2%、0.3%、0.5%和0.2%。

四大一線城市二手住宅銷售價格按月上漲0.5%，漲幅較上月回落0.4個百分點。北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.4%、0.5%、0.6%和0.9%。

期內新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲4.1%和8%，漲幅較上月分別擴大0.2和0.6個百分點。

10月份31個二線城市新建商品住宅銷售價格按內上漲0.1%，漲幅較上月回落0.2個百分點；二手住宅銷售價格按月漲0.2%，漲幅與上月相同。35個三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月均上漲0.2%，漲幅比上月分別回落0.3和0.4個百分點。

二線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲4.4%，漲幅較上月回落0.4個百分點；二手住宅銷售價格按年上漲2.1%，漲幅較上月微擴0.1個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲4%和1.5%，漲幅較上月分別回落0.4和0.2個百分點，均已連續19個月相同或回落。

國家統計局城市司高級統計師繩國慶表示，10月份各地堅決貫徹落實黨中央、國務院部署，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策、一城一策，促進房地產市場平穩健康發展，70個大中城市房地產市場價格漲幅保持平穩回落態勢。

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