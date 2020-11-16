中國經濟：10月社會消費品零售總額增4.3%　遜預期

中國統計局公布經濟指標數據，中國10月份工業增加值、固定資產投資增速均勝預期，但零售數據則遜預期。

10月份，中國規模以上工業增加值按年增長6.9%，增速與9月份持平，但高過預期的6.7%；按月計則增長0.78%。首10個月，全國規模以上工業增加值按年增1.8%。

分三大門類看，10月份採礦業增加值按年增長3.5%，增速較9月份加快1.3個百分點；製造業增長7.5%，回落0.1個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4%，回落0.5個百分點。分經濟類型看，10月國有控股企業增加值按年增長5.4%；股份制企業增長6.9%，外商及港澳台商投資企業增長7%；私營企業增長8.2%。

10月份，中國社會消費品零售總額38,576億元人民幣(下同)，按年增長4.3%，低過預期的增長5%，前值3.3%。首10個月社會消費品零售總額按年跌5.9%，符預期。

當中以按消費類型分，10月份商品零售34,204億元，按年增長4.8%；餐飲收入4,372億元，增長0.8%，9月份為下降2.9%。首10個月，商品零售282,303億元，按年下降4%；餐飲收入29,598億元，下降21%；全國網上零售額91,275億元，按年增長10.9%，增速比1至9月提高1.2個百分點。

此外，首10個月中國固定資產投資按年升1.8%，高於預期1.6%，1至9月為0.8%。其中，民間固定資產投資下降0.7%，降幅收窄0.8個百分點。按月速度來看，10月份固定資產投資增長3.22%。

1至10月份，全國城鎮新增就業1,009萬人，提前完成全年目標任務。10月份，全國城鎮調查失業率為5.3%，比9月份下降0.1個百分點；其中25至59歲人口調查失業率為4.8%，與9月份持平。31個大城市城鎮調查失業率為5.3%，比9月份下降0.2個百分點。10月份，全國企業就業人員周平均工作時間為46.7小時。

能源方面，10月份，規模以上工業原煤生產由降轉增，天然氣生產加快，原油、電力生產略有放緩。

統計局指出，10月份國民經濟持續恢復增長，「六穩」「六保」任務落實成效進一步顯現。但全球疫情蔓延在歐美等國家造成二次衝擊，進一步遲緩世界經貿復甦進程；國內經濟仍處在恢復進程中，經濟全面恢復仍面臨諸多挑戰。下階段將加快構建新發展格局，以改革創新激發新動能，以擴大開放培育新優勢，不斷鞏固擴大疫情防控和經濟恢復成果，確保全面建成小康社會圓滿收官，為「十四五」開局奠定良好基礎。

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